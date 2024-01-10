Мобілізація по-новому: що в документі на 200 сторінок – огляд новин

У парламентських комітетах активно обговорюють законопроєкти про мобілізацію. Один із нардепів вийшов у прямий ефір й розповів, що відбувається за закритими дверима, через які питання триває дискусія, і коли вже буде голосування.

Про усе це детальніше дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.UA.

Які пункти із законопроєкту про мобілізацію викреслюють

Станом на 10 січня у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні, подані народними депутатами. Перший від Олексія Гончаренка, другий від Георгія Мазурашу, над третім працювали одразу 13 нардепів, у тому числі Дмитро Разумков, четвертий, альтернативний документ подав Андрій Кіт та Микола Люшняк. Бодай якесь рішення обіцяли озвучити ще 9 січня, але станом на 10 січня тривають обговорення.

Що відбувається за закритими дверима в прямому ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" розповів Єгор Чернєв - заступник голови комітету з питань оборони й розсекретив, які пункти із законопроєкту точно викреслюють.

Демобілізація, мобілізаційний вік, студенти

Чернєв зазначив, що законопроєкт розписаний на 200 сторінок, а деякі пункти із поданими від нардепів альтернативних пропозицій – схожі між собою. Але не менш гострим залишається питання про демобілізацію військових.

Відкритим досі залишається питання про мобілізаційний вік: чи знизять його до 25 років, чи залишать на теперішніх 27-ми. Невідома до кінця і доля студентів. Там теж можуть з'явитися нові зміни, а може навпаки все залишитися як є.

Що ще планують прибрати

Також стало відомо, що зі скандального законопроєкту про мобілізацію таки планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків тим, хто ухиляється від мобілізації. Коли такі наміри озвучили на широкий загал – зчинився новий галас, шоковані такою пропозицією були і адвокати.

В коментарі для ТСН.ua вони висловили думку, що норма про блокування банківських рахунків є антиконституційною, тому що позбавляє людину заробітної плати та коштів на існування. Зокрема, юрист Роман Сімутін не виключає, що обмеження в користуванні коштами призведе до проблем з оплатою кредитів і комунальних послуг. За його словами, блокування карток, а іншими словами – зарплат, вкрай негативно вплине на економіку країни.

"Це може означати те, що всі підуть у "тінь". Як на мій погляд – одразу. Це проти здорового глузду".

Коли будуть розставлені крапки над "і"

Також розглядають запровадження підстав для звільнення зі служби військовослужбовців, родичі яких загинули за участі в АТО, та скорочення терміну звільнення строковиків. Втім, правок ще може бути безліч - про це говорив і заступник голови комітету з питань оборони Єгор Чернєв. Тож спрогнозувати, коли усі кола пекла будуть пройдені і коли закон на повну силу запрацює – фактично неможливо.

Перше читання та російське ІПСО

Та все ж таки вже нарешті відомо, що перше читання щодо законопроєкту про мобілізацію відбудеться 11 січня. Дату з трибуни парламенту назвав Давид Арахамія. Втім, рашисти дарма часу не гаять. Ворожі телеграм-канали вже поширюють інформацію про те, що нібито столична влада закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків". Про це попередив Центр протидії дезінформації. Росіяни маніпулюють через закриття мосту через канал у Вишгороді, але забувають уточнити, що це сталося у зв’язку з капітальним ремонтом і що рух з 17 січня відбуватиметься по понтонному мосту в обох напрямках.

Журналісти ТСН запитали у звичайних перехожих у Києві їхню думку щодо закону про мобілізацію, який вже готують до голосування, і яким українці бачать закон.

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