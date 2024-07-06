Мобілізація по-новому: із якими хворобами не забирають до ЗСУ

За оновленим законом чоловіків можуть мобілізувати навіть із ВІЛ та туберкульозом, однак є винятки.

В Україні триває мобілізація, але із деякими хворобами чоловіки не підлягають військовій службі.

Про це йдеться у документі № z1467-23 Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Відповідно до документу, якщо ВІЛ у військовозобов’язаного протікає безсимптомно, він отримує статус "обмежено придатний" для проходження військової служби. Якщо ж вірус імунодефіциту людини супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, є злоякісні пухлини чи інші захворювання, то чоловік звільняється від служби у мирний та воєнний час.

Щодо туберкульозу, то особу із таким діагнозом можуть призвати на службу лише, якщо він вилікувався. Така людина не несе жодної загрози для оточення, тобто не може нікого заразити. І шкоди для свого власного здоров’я від проходження служби у разі клінічно вилікуваного туберкульозу він не матиме. Якщо у військовозобов’язаного відкрита форма туберкульозу, є виділення мікобактерій з легенів або триває процес розпаду тканин, то чоловік набуває статусу "непридатний до військової служби" і знімається з військового обліку. Однак якщо туберкульоз активний, але без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, то військовозобов’язаний у мирний час непридатний до військової служби, а у військовий період — обмежено придатний.

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