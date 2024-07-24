Мобілізація по-новому: Сирський зробив гучну заяву

Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти ворога.

Без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбиття російської агресії.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Росія примножує власні сухопутні війська, тому Україна потребує мобілізаційного процесу.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок", – зазначив він.

Він звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - сказав головком.

Автори видання нагадали, що у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання проходитиме в самій Польщі. Згодом легіон перекинуть на передову.

"Такий "інший підхід" Сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що командир не має політичних амбіцій і менш помітний, ніж Залужний", - зазначали в The Guardian.

Нагадаємо, начальник ТЦК розповів, як і кого зараз призивають до ЗСУ після 16 липня.

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