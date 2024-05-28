Мобілізація по-новому: у Раді пропонують змінити термін оновлення даних

Система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані.

У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонується продовжити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв в етері Еспресо.

Він пояснив, що ініціатива з'явилася, оскільки система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані, оскільки після оновлення даних в застосунку "Резерв+" все одно потрібно йти до ТЦК.

"Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення", - зазначив Арʼєв.

Нардеп вважає, що військовозобов'язані фізично не встигнуть оновити дані протягом 60 днів.

"Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК, й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн", - додав він.

Нагадаємо, у ТЦК відповіли, чи зникнуть дані із реєстру, якщо видалити застосунок "Резерв+".

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