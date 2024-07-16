Мобілізація по-новому: українцям надходитимуть повістки поштою - коли і яким оператором

Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.
Після 16 липня повістки військозобов'язаним будуть надходити через "Укрпошту".
Про це повідомила представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України Ірина Гарбуз під час брифінгу у вівторок, 16 липня.
"Відповідно до ухвалених змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки "Укрпоштою". Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних", - відповіла вона.
Варто додати, що АТ Укрпошта" - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Мережа охоплює 100% території України (понад 27 000 населених пунктів, крім тимчасово окупованих).
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України відповіли на 10 популярних запитань про оновлення даних.
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