Мобілізація по-новому: в військкомат треба буде з'явитися протягом 48 годин

У майбутньому повістки можуть надсилати на електронну пошту чи рекомендованим листом.

В Україні можуть мобілізувати по-новому. Одне із ймовірних нововведень - з'явитися у військкомат потрібно буде протягом 48.

Про це пише ВВС Україна, яка змогла ознайомитись з ключовими ідеями Міноборони, які мають бути в майбутньому законопроєкті.

"Повістки зможуть вручати не лише особисто під розпис, але і шляхом направлення на електронну пошту чи рекомендованим листом. Після оповіщення громадянин буде зобов'язаний з'явитися до ТЦК протягом 48 годин", - йдеться на сайті видання.

Наявність цих положень в майбутньому проєкті закону публічно підтвердив уже колишній представник президента у Верховній раді Федір Веніславський. Цей механізм називається "публічна повістка".

"Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людині зловживати тим, що вона нібито не отримує повістку і не порушує закон", – пояснив Веніславський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація в Україні: в Раді вже підготували нововведення! Що відомо?

Нагадаємо, Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації в Україні, який передбачає нові норми вручення повісток, норми щодо відстрочки від служби та прав військовозобовʼязаних.

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