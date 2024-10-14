Мобілізація по-новому: все, що відомо про повістки поштою

"Листи щастя" активно розсилаються країною. Уряд виділяє мільйони гривень на паперовий формат повістки і навіть дещо його удосконалює. На повістці з'являється спеціальний QR-код. Ба більше, змінюються і правила вручення повісток та терміни прибуття до ТЦК.

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Повістки поштою

Мобілізаційний процеси в Україні продовжуються, а правила мобілізації дещо змінюються. Зокрема, це стосується термінів явки до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та розсилки повісток поштою. У вересні "Укрпошта" почала розсилати повістки після того, як 17-го числа вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.

Тобто, на її сервери надійшли повістки з усіх ТЦК, підписані електронними підписами їхніх начальників. На середину місяця "Укрпошта" отримала близько 6 тисяч повісток для виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Кабмін виділив 71,8 млн грн на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця року, які надсилатимуть рекомендованими листами.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету. Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р. З цього приводу в Мережі вже почали ставити запитання і натякати на дороговизну виробництва.

Станом на вересень, за даними керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, поштою було відправлено понад 20 тисяч повісток.

Примітно, нова постанова Кабміну передбачає, що лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто". Ба більше, на повістці має бути електронний підпис начальника ТЦК та спеціальний QR-код. За допомогою QR-коду через додаток "Резерв+" призовник зможе перевірити, чи повістка справжня.

Повістку поштою надсилатимуть на ті адреси, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних. Такі листи надсилатимуть усім, незалежно від того, оновив призовник дані чи ні. Якщо дані неоновлені, повістка прийде за адресою реєстрації.

Повістки апгрейднули

Додамо, що Кабінет міністрів також затвердив новий вигляд повісток від ТЦК. Повістки тепер можуть бути на бланку з гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний QR-код. Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 р. № 951. Головні зміни стосуються зовнішнього вигляду документу та інформації, що на ньому міститься.

Тепер повістки матимуть захищені елементи, такі як QR-код, що дозволить перевірити справжність документу. Крім того, оновлені форми повісток будуть розрізнятися за типами, залежно від мети виклику: для проходження медичного огляду або мобілізації. Це допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії між громадянами та терцентрами.

Згідно з постановою, керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Примітно, що Міністерстві оборони пояснили, як визначали, кому надсилати повістки першочергово. Все відбувається автоматично, задавши певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, ТЦК вносить дані спочатку до Реєстру "Оберіг", а вже потім – до паперової справи. Про це вона сказала в інтерв’ю на ютуб-каналі "Є питання".

Простіше кажучи, за допомогою Реєстру "Оберіг" можна автоматично робити "вибірку" найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками.

Коли повістка вважатиметься врученою

Раніше повістка вважалася врученою навіть тоді, коли військовозобов'язаний її не отримав, проте нещодавно Кабмін змінив правила вручення повісток поштою.

Тобто на отримання рекомендованого листа військовозобов'язаний має три дні. Якщо він не прийшов – лист повертається з позначкою, що "адресат не мешкає за цією адресою", якщо ж відмовився отримувати, то повертається з відповідною позначкою.

Ба більше, повістка вважається врученою у разі: отримання поштового відправлення особою і навіть, якщо людина відмовилася отримати поштове відправлення або, якщо особа відсутня за адресою місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Про це зазначала і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась також повідомляла, що якщо військовозобов’язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. Ба більше, адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці, а також звертати увагу на дату її підписання.

Примітно, що якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту забрати листа загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК.

Як розповіла в коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватись тим, що їм надійшло від "Укрпошти".

За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа.

Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував? На це питання Марина Бекало відповідає, що особа, відносно якої складена ця постанова має право на оскарження.

Якщо лист йшов занадто довго

Також, за словами Марина Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго та не через вину військозобов’язаного були порушені терміни, вказані у повістці.

Штрафи за порушення

Після отримання повістки призовник повинен прийти до ТЦК протягом 7 днів. Серед поважних причин неявки до військкомату є: смерть близької людини; перебування на стаціонарному лікуванні; стихійне лихо. А за ігнорування повістки, яка надійшла поштою, можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП. Розмір штрафу за це становить від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток.

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