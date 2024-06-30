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Мобілізація по-новому: Зеленський зробив заяву

Мобілізація по-новому: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво Збройних сил України, наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський вважає, що мобілізація в Україні "йде за планом".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський для американського видання The Philadelphia Inquirer.

Він зауважив, що запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво Збройних сил України. 

"Однак тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей. Необхідно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", – заявив президент.

Він також прокоментував лотерею, яку використовували в США для мобілізації на війну. Він відкинув таку можливість в Україні. 

"І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - наголосив він.

Нагадаємо, ми розповідали, кого можуть мобілізувати від 1 липня

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