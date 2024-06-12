"Мобілізація по-одеськи": чому місто втрапляє у скандали з ТЦК і хто має за них відповідати

Якщо вбити в пошуку в Google "Одеса ТЦК скандал", то можна знайти десятки сутичок, бійок, гучних історій, пов'язаних з діяльністю військкомів у місті протягом останніх 1,5 роки.

Скандали під мобілізаційних заходів в Одесі трапляють ледь не щотижня. ТСН.ua зібрав найгучніші з них і розбирався, чому саме "Південна Пальміра" України через дії ТЦК регулярно опиняєтся в центрі уваги громадськості.

"Швидка" vs ТЦК

Конфлікт між ТЦК на працівниками "екстренки" в Одесі став відомий на всю Україну. Місцеве видання "Думська" повідомило, що бригада медиків "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району, але їх зачинили всередині і не випускали, намагаючись вручити повістки.

"Коли ми намагалися вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам було заподіяно фізичне насильство. Мені та водію швидкої допомоги викручували руки... намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після цього ми зрозуміли, що градус напруги зростає. Ми трошки заспокоїлися, пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації", – розповів фельдшер швидкої.

Він розповів, що коли бригада швидкої вже вирішила поїхати, співробітники ТЦК заявили, що залишають медиків для перевірки документів. Фельдшеру та водію "швидкої" заявили, що після встановлення їхнього статусу їм буде вручено "бойову" повістка "і вже ніхто нікуди не дінеться з території ТЦК".

Натомість колеги медиків "швидкої" з усієї Одеси з'їхалися під будівлю ТЦК і увмкнули сирени. Спалахнула сутичка.

В обласному ТЦК заявили, що співпрацюють зі слідством. Медиків утримували, бо ті відмовлялися надати свої посвідчення. А пацієнта не дозволяли забрати, бо діагноз швидкої не підтвердили лікарі ВЛК. То ж виникла підозра, що дані особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бійка тижня! Медиків НАСИЛЬНО тримали в одеському ТЦК!

Натомість українці навіть у такому здавалося б зовсім не смішному інциденті знайшли причину підняти настрій.

Що це за "таємничі" люди в цивільному, що брали участь у бійці

За інформацією Одеського ОТЦК, крім представників бригад швидкої допомоги, на місце інциденту прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. Водночас на відео чітко видно – чоловіки у цивільному гамселили саме медиків, а не ТЦКівців. Лише один з цивільних, що мав у руках битку, був на стороні "екстренки".

Скандал в Одесі: медики "швидкої" опинилися у пастці ТЦК

Обставини інциденту вивчають одеська поліція і прокуратура. Вже встановили та опитали свідків та очевидців. Деяких учасників запросили до відділення. Зокрема, перевіряють, чи не могла бійка бути штучно спровокованою, щоб підривати мобілізацію і створити картинку для ворожих телеграм-каналів.

Зауважимо, що проросійські видання та Telegram-канали задовго до цього інциденту, ще на початку 2024 року писали, що в Одесі нібито до мобілізаційних заходів залучають так званих "громадських активістів", які в минулому були "тітушками". "Рядженим" військкомам нібито мали доплачувати зі спеціальних корупційних спецфондів. Звісно, офіційна влада таку інформацію заперечувала і називала російською ІПСО.

Опозиційний депутат від "ЄС", одесит Олексій Гончаренко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua також заявив, що про такі випадки йому нічого не відомо.

Місцеве видання "Думська" у лютому 2024 розповіло про скандал з громадською організацією "Підрозділ сприяння правоохоронним органам". За інформацією видання, 9 лютого на Люстдорфській дорозі чоловік у чорній уніформі і балаклаві на обличчі розбив вікно машини, що проїжджала повз. Нібито він намагався вручити водієві повістку.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+

Тодішня керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що нападник не є військовослужбовцем.

"Цивільна особа на жвавій магістралі підходить до авто (в якому дитина) і розбиває скло, а потім просто розвертається та йде? При цьому пів дюжини людей у формі, швидше за все військових та нацгвардійців (поряд авто з характерними позначеннями), просто стоять на тротуарі?

Я правильно зрозуміла офіційну версію?

Адже якщо людина в чорному діяла сама, не у складі групи з поліцією, Нацгвардією чи Держприкордонслужбою, вона могла максимум "вимагати від громадян дотримання правопорядку, припинення адміністративних та кримінальних правопорушень", якщо такі були. Ну і показати посвідчення, а щоб це мало сенс – зняти балаклаву. Такими є норми Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону".

Але він цього не зробив. І чим він тоді кращий за титушок? Чи він і є титушкою?", – писала тоді редакторка "Думської" Алія Замчинська.

Інші гучні випадки

Військкоми з Одеси регулярно про себе нагадують Україні, постійно втрапляючи у скандали. Так, 30 травня в Одесі чоловіка з олігофренією затримали на вулиці і визнали придатним для війська. Зробив це той же Київський РТЦК Одеси.

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У військкоматі відповіли, що громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

"В цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії", – наголосили в обласному ТЦК.

16 травня у Мережі з'явилося чергове відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць витягли чоловіка з маршрутки і "запакували" до буса.

14 травня країну облетіла гучна заява одеситки, що її жорстоко побив милицями представник ТЦК.

Проте згодом спливли нові деталі справи.

За словами дівчини, вона та її троє друзів прийшли до поліції, щоб написати заяву на таксиста, що нібито залив їх перцевим балончиком.

Токмакова стверджує, що під час написання заяви до відділку зайшов чоловік у військовій формі та з милицею в руках. Після написання заяви правоохоронці нібито не відпускали друзів дівчини – двох 19-річних юнаків згодом відпустили, а третього, за словами Антоніни Токмакової, нібито намагалися посадити у бус ТЦК. Дівчина стверджує, що після того, як вона почала знімати ситуацію на відео, до неї підбіг чоловік у військовій формі та вдарив її милицею. Власне, цей момент є на відео.

У поліції розповіли свою версію подій. За словами правоохоронців, 19-річна одеситка разом із друзями самі використали перцевий балончик проти таксиста та потрапили до поліцейського відділку за зверненням водія. Інцидент з представниками ТЦК стався на вулиці Грецькій в Одесі уже після того, як їх відпустили з відділку.

Але тут уже за ТЦК заступилися відомі військові, які зауважили, що дівчина сама спровокувала конфлікт і намагалася збити з ніг ветерана війни. Зокрема, захисник "Азовсталі", начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що публікація дівчини про побиття є фейковою та має на меті дискредитувати українських військовослужбовців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В ОДЕСІ ДІВЧИНУ ПОБИЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ТЦК?! Скандал отримав несподіване продовження!

У лютому, за твердженнями активістів, на Одещині був мобілізований 29-річний чоловік з інвалідністю та помер від хвилювань після вручення повістки через напад епілепсії.

Це далеко не повний список гучних скандалів з Одеським ТЦК.

Корупційна складова

Крім сутичок між цивільними і військкомами, одеський регіон часто фігурує новинах щодо викриття корупційних дій в ТЦК під час мобілізації. Наприкінці травня ДБР викрило посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Фігурант на оборудках з ухилянтами заробив щонайменше мільйон доларів США.

3 червня в Одесі інший офіцер ТЦК погорів на хабарі: він вимагав $1000 за зняття авто з військового обліку.

І хоча колишній військком Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, родина якого володіла неймовірними статками, наразі перебуває у СІЗО, та корупція нікуди не зникла.

Екснардеп Ігор Мосійчук в одному зі своїх відео розповів, що нібито Борисов навмисне доручав підлеглим "кошмарити" одеситів та жителів області, "пакувати" в буси і застосовувати силу, щоб "мотивувати" платити кошти за ухилення від мобілізації.

Чому в Одесі регулярно виникають скандали з ТЦК

Опозиційний депутат від "ЄС", одесит Олексій Гончаренко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua поділився своєю думкою щодо ситуації з мобілізацією в Одесі та області.

Нардеп вважає, що Одеса нічим не відрізняється від інших регіонів України, адже скандали з ТЦК трапляється майже скрізь.

"Можна звичайно списати на наш південний темперант, бо вважається, що чим південніше люди проживають, тим більше вони виражають свої емоції. Але очевидно, що є кадрові проблеми. Просто Одеса славиться тим, що все, що тут відбувається, стає всім відомо. Можливо, в інших містах трапляються схожі випадки, але ми про це не знаємо. Тут проблема системна. Це не проблема лише Одеси чи Закарпаття (де теж регулярно трапляються такі скандали – ред.). Якщо ти не бронюєш працівників ДСНС чи екстренної медичної допомоги, рано чи пізно це призведе до проблем", – зазначив Гончаренко.

Проблеми з бронюванням

Олексій Гончаренко закликає владу негайно вирішити проблему з бронюванням медиків "швидкої" і рятувальників.

Гончаренко заявляв, що Кабмін хоче позбавити ДСНС броні від мобілізації. В уряді цю інформацію не коментували. І хоча у керівництві МВС завляли, що їм дозволять забронювати 90% поліції і рятувальників, офіційно рішення уряду таке: ДСНС та поліції залишити тільки 50% броні. На цей факт також звернув увагу депутат. Гончаренко нагадав, що попри запевнення глави МВС Клименка, постанова уряду залишилася без змін."Вирішення проблеми має переходити з фейсбучних заяв до постанов і документів. Бо такі структури як ТЦК, керуються не постами в соцмережах, а постановами", – зазначив він.

"Якщо з цих структур забирати людей, то далі починаються наслідки, які відчує все суспільство. У нас це не розуміють. А по друге, коли працівник екстренної медичної служби чи рятувальник чує, що у нього бронювання 50%, або взагалі немає бронювання у "екстренки", а при цьому є бронювання в Укрцирку, компанії з доставки їжі чи букмекерської контори, тоді це викликає обурення. Тому проблема системна. І це не проблема ТЦК. Це – проблема центральної влади", – підсумував нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше фельдшер “швидкої” з Одеси розповів, що у місті – критична ситуація з бронюванням працівників деяких професій. Зокрема, співробітників швидкої допомоги і водіїв карет "екстренки".

"Вони масово звільняються, тому що їх ніхто не бронює і бронювати не збирається... Машини у нас є, у нас нема кому водити... Також постане і питання фельдшерів. Ми чекали на якийсь результат – результату немає... Нам не обіцяють ні бронювання... ні вирішення цих питань", – сказав співробітник “швидкої”.

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