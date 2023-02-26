Мобілізація по-закарпатськи: військові силою тягнули чоловіка по асфальту, жінка намагалася боронити (відео)

У мережі з'явилося відео "добровільної" мобілізації у селищі Міжгі́р'я на Бойківщині, що у Закарпатській області України.

На кадрах видно, як військові силою кудись тягнуть чоловіка по асфальту, а його супутниця намагається боронити.

В цей час чоловік кричить: "Ганьба!"

Користувачі соцмереж пишуть, що начебто йдеться про намагання вручити повістку.

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі нема.

Додамо, що за жорстке вручення повісток у ЗСУ карають військкомів.

Так, в ОК "Південь" напередодні відреагували на жорстке вручення повісток на вулиці. Там повідомили, що керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Водночас військовослужбовці зазначили, що українці не повинні уникати мобілізації.

Нагадаємо, в Одесі чоловіки у формі жорстко затримали перехожого, поваливши на землю.

Читайте також: