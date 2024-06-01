Мобілізація посилюється: до чого може призвести брак робочих рук в Україні - Bloomberg

Дефіцит робочої сили в Україні починає "кусатися", зокрема, через новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що відтік персоналу, який послабив українські сили, що відбивають натиск Росії на полі бою, також підриває продуктивність фабрик, будівельних майданчиків, шахт і ресторанів країни.

Дефіцит робочої сили став однією з головних проблем компаній, які намагаються найняти працівників, оскільки пошук роботи забирає більше енергії у менеджерів. Під час війни заробітна плата має перевищувати рівень до вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, спрямований на поповнення українських військових лав сотнями тисяч військових. Але нестача працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, які складають основу економіки воєнного часу.

Це головоломка для президента Володимира Зеленського, який відчайдушно прагне поповнити свої сили, одночасно гарантуючи, що дефіцит не завдасть шкоди економіці, яка йому потрібна, щоб триматися на плаву.

"Зараз ми перебуваємо у війні на виснаження", — сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю в Києві.

Проблема лише посилюватиметься, оскільки російське вторгнення затягнеться вже третій рік і Київ буде змушений заповнити прогалину, залишену мільйонами людей, які або втекли з країни, приєдналися до армії, або полягли в боях. Поки українська армія намагається утримати лінію проти нового російського наступу, її економіка, яка втратила чверть виробництва з початку вторгнення, ризикує бути ще більше послабленою через скорочення робочої сили.

Ніколайчук сказав, що падіння економічного виробництва порівняно з 2021 роком було пов’язане зі скороченням наявної робочої сили приблизно на 27% порівняно з довоєнним рівнем. На додаток до приблизно 6 мільйонів людей, які втекли від війни, вакуум посилюється тим, що люди зникли в тіньовій економіці незареєстрованих працівників, які ухиляються від призову.

Зазначимо, новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, по-новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації, та можливість отримання відстрочки від військової служби.

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