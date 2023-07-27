Мобілізація працівників: де в Україні спостерігається найгірша ситуація

Стан регіонального бізнесу та активність підприємців на місцях у часи війни потребують особливої уваги, адже кожен український регіон попри різну віддаленість від лінії фронту зіштовхнувся з власними викликами та труднощами.

У більшості регіональних компаній у лавах ЗСУ під час мобілізації в Україні перебувають до 20% від військовозобов’язаних співробітників, а найбільш напруженою є ситуація у західному регіоні країни.

Такі результати дослідження представила Європейська Бізнес Асоціація.

Як зазначає пресслужба ЄБА, опитування проводили у чотирьох містах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації - Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Ситуація з бізнесом у регіонах України

"У порівнянні з 2022 роком оцінки ведення бізнесу в усіх регіонах дещо покращились, однак продовжують залишатися у негативному вимірі за 5-ти бальною шкалою (де 3 - нейтральна оцінка). Так, ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала, Одесі - 2,47 бала та Дніпрі - 2,25 бала. У цих регіонах ситуація, на думку бізнесу, є дещо кращою, аніж у Харкові - 1,62 бала", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з мобілізацією у Львові

У Львові, який представляє західний регіон, підприємці головними проблемами виділили мобілізацію працівників, пов’язані з цим процесом труднощі бронювання співробітників, а також виїзд за кордон у короткотермінові відрядження. Також негативно впливають на роботу такі фактори, як зниження купівельної спроможності населення та непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

"Ситуація з мобілізацією працівників у західному регіоні є найбільш напруженою. Тільки у 4% компаній немає мобілізованих співробітників. У 84% мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників компанії, у 8% - 20-30% працівників, у 4% - 30-40%", - кажуть фахівці.

Проблеми в Одесі

У Одесі серед головних проблем регіону підприємці відзначили відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою, корупцію, а також непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

"У 76% компаній в лавах збройних сил служать до 20% від військовозобов’язаних працівників компаній, водночас у 18% немає мобілізованих працівників. У закінчення війни до кінця року вірять 12% опитаних нами підприємців, 53% вважають, що війна закінчиться у 2024 році, і 24% - протягом наступних трьох років", - йдеться у повідомленні.

Бронювання у Дніпрі

У Дніпрі головними проблемами регіону опитані компанії назвали труднощі з виїздом у закордонні відрядження та з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення та корупцію.

"У третини компаній дніпровського регіону, а саме у 31%, немає мобілізованих співробітників, водночас у 56% мобілізовані до 20% від військовозобов’язаних працівників", - зазначили в ЄБА.

Ведення бізнесу на Харківщині

За повідомленням ЄБА, найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили підприємці Харківської області. Серед опитаних компаній лише 6% працюють у повному обсязі, інші 63% працюють з обмеженнями, а 31% наразі взагалі не працюють.

"Головними проблемами бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон та мобілізацію працівників. У 56% підприємців регіону мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників, а у 19% немає мобілізованих співробітників", - кажуть фахівці.

Водночас бізнес Харківської області має найгірші прогнози щодо тривалості війни: 19% вважаю

ть, що можна очікувати її завершення до кінця 2023 року, 44% очікують завершення протягом одного-трьох років, а 31% вважає, що війна надовго.

Тим часом Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 18 листопада 2023 року.

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