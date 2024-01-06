Мобілізація публічних людей: Милованов виявив конфлікт між ефективністю і справедливістю

Колишній міністр економіки та дійсний член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов долучився до обговорення теми про мобілізацію волонтерів та медійних людей.

Свої роздуми з цього приводу він написав на сторінці у Facebook.

Зокрема, ексміністр та активний користувач соцмереж згадав про пост військового Богдана Климчука, який висловив думку, що мобілізація таких інфлюенсерів як Сергій Стерненко, Сергій Притула, Тарас Чмут, Юрій Бутусов чи Ігор Лаченков була б хорошим прикладом для наслідування. “Бо найкраща форма волонтерства зараз – служба в Силах оборони”, - написав Климчук.

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Тимофій Милованов, який тепер займає лише посаду почесного президента Київської школи економіки, зазначив, що більшість коментаторів Богдана не погодились з ним і сказали, що медійні або публічні люди, яких він запропонував, перебувають зараз на своєму місці, тож ефективніше буде призивати інших.

“Постає питання конфлікту між ефективністю і справедливістю, і, більше того, виглядає, що справедливість у кожного своя”, - глибокодумно зауважив Милованов.



Колишній урядовець запропонував подумати, куди мають мобілізувати медійних осіб — чи на передову в штурмову бригаду, чи в штаб, чи в управління тією ж самою бригадою.

“Що буде більш ефективнішим, де вони принесуть більше користі? Чи може взагалі, куди їх призначать, буде випадковим, як часто буває в ТЦК? Чи вони використають свої зв'язки, щоб їх призначили на посади, де вони будуть не штурмова, а робитимуть саме те, в чому вони добре розбираються? Чи це справедливо, бо не у всіх є такі зв'язки? Це складні і важливі питання. Непрямо тут іде мова про дві речі - роль і відповідальність публічної людини під час війни і ефективність використання людей армією. Простих відповідей немає”, - зауважив Тимофій Милованов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

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