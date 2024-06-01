Мобілізація студентів 2024: кого можуть призвати найближчим часом, а кого випустять за кордон

Студенти, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура) а також будь-яку освіту, нижчу за наявну, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він встановлює низку змін та додаткових обов’язків для українців.

Чи буде мобілізація студентів та аспірантів в Україні за новим законом, а також про нові правила виїзду студентів за кордон повідомляє УНІАН.

Мобілізація студентів в Україні 2024: що змінилось

Згідно з новим законом про мобілізацію, студенти вишів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути призвані на військову службу. Якщо детальніше, то мобілізації в особливий період не підлягають:

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти.

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Мобілізація студентів неможлива також для учнів денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти.

Важливо: студенти, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура) а також будь-яку освіту, нижчу за наявну, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Виїзд студентів за кордон: наві правила

Як повідомляв ТСН.ua, Кабмін 7 травня оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер виїзд за кордон можливий також і для студентів-чоловіків, за умови, що вони:

не підлягають призову за мобілізацією;

віком від 18 до 22 років;

оформляють академічну стабільність терміном на один семестр;

отримують ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Уряд оновив правила перетину кордону для студентів / Фото: скриншот з відео

Із собою потрібно буде мати такі документи:

е-квиток студента;

завірену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК;

довідка від навчального закладу про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Які документи потрібно підготувати / Фото: скриншот з відео

Якщо студенти дотримуватимуться цих правил, вони зможуть виїхати на навчання за кордон.

Раніше ТСН.ua писав, кому не треба ставати на військовий облік 2024: усі винятки.

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