Мобілізація студентів, аспірантів та викладачів під час канікул: що кажуть у Міносвіти

Оксен Лісовий запевнив, що усі студенти, аспіранти, викладачі та науковці, які мали законне право на відстрочку від мобілізації, не втратять її.

Мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не передбачається.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, коментуючи заяву нардепа Грищука, що студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул.

"Щодо інформації, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається", – запевнив очільник Міносвіти.

Лісовий запевнив, що жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань освіти, нардеп Роман Грищук повідомив, що у новій постанові Кабміну про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються викладачів та студентів. За його словами, студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул.

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