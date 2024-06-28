Мобілізація студентів: кого забиратимуть до армії, а хто має право на відстрочку та виїзд за кордон

Друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку.

Новий закон про мобілізацію передбачає низку змін до процесу призову на військову службу. Це стосується і студентів. Зокрема, є три категорії здобувачів освіти яких можуть мобілізувати, тоді як певна категорія осіб може виїхати за кордон.

Все, що відомо про мобілізацію студентів 2024 року - розповідаємо далі.

Хто має право на відстрочку

Відстрочка від мобілізації за новим законом надається студентам, які отримують рівень освіти вище за попередній. Наприклад, якщо студент здобуває освіту рівня "магістр" після "бакалавра", він не підлягає мобілізації.

Право на відстрочку мають:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (контрактники та бюджетники), які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" ("Складники та рівні освіти");

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Зауважимо. Друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку. Також право на відстрочку втратять особи, які здобувають другу або третю аспірантуру.

Як отримати відстрочку

Студент для отримання відстрочки повинен звернутися до свого навчального закладу по довідку про навчання. Довідка повинна бути обов’язково закріплена гербовою печаткою і видана для надання до конкретного ТЦК та СП. Цей документ має підтверджувати факт навчання на денній формі та вказувати передбачувану дату завершення навчання.

Після чого здобувач освіти має звернутися до свого ТЦК для реєстрації відстрочки. Також може знадобитися надати додаткові документи, як-от паспорт та ідентифікаційний код.

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Згодом студент отримає рішення про надання відстрочки від мобілізації. Це рішення слід зберігати, оскільки воно може знадобитися під час подальших перевіркок чи звернень до ТЦК.

Періодично можуть відбуватися перевірки наявності підстав для продовження відстрочки.

Відстрочка аспірантів та науковців

Право на відстрочку є в асистентів-стажистів, аспірантів, інтернів та докторантів, які проходять навчання на денній та дуальній формі.

Відстрочка належить науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Також мобілізації не підлягають педагоги коледжів, вишів та шкіл за умови, що вони працюють на основному місці не менш як на 0,75 ставки.

Водночас студентки та випускниці медичних та фармацевтичних спеціальностей мають стати на військовий облік. Однак на службу їх можуть взяти лише за влансим бажанням.

Виїзд студентів за кордон

Студенти під час мобілізації можуть виїхати за кордон, однак уряд запровадив низку вимог.

Щоб виїхати за кордон, студенту треба:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

здобувати освіту на денній формі навчання;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Із собою потрібно буде мати такі документи:

е-квиток студента;

завірену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК;

довідка від навчального закладу про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Яких студентів можуть мобілізувати

За новим законом, є три категорії студентів, яких можуть мобілізувати.

До них належать:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Зауважимо, якщо студент на денній чи дуальній формі не реалізує право на відстрочку, йому можуть вручити повістку. Після уточнення даних необхідно оформити відстрочку. Але якщо такий студент висловлює згоду бути мобілізованим, його призов на службу можливий і допускається.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні передбачає надання відстрочки від військової служби певній категорії студентів та освітян.

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