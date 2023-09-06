Мобілізація студентів: Лісовий розповів, кого можуть призвати, а кого – ні

Міністр наголосив, що освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки.

Мобілізація в Україні торкнеться чоловіків віком від 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту. Це передбачає зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 9672.

Роз’яснення про мобілізацію студентів та свою позицію щодо цього опублікував міністр освіта та науки України Оксен Лісовий.

Лісовий зазначив, що освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. За словами міністра, навчатися ніколи не пізно, але вступ до університету не має ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів.

"Сьогодні ж ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізацію", – зазначив очільник Міносвіти.

Він повідомив, що врегулювати це питання має на меті законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді. Йдеться про законопроєкт № 9672, який дозволяє мобілізовувати студентів віком понад 30 років, і які здобувають другу вищу освіту.

Мобілізація студентів після 30: кого призвуть

Лісовий повідомив, що у запропонованих законопроєктом змінах йдеться про те, що відстрочення від мобілізації не поширюватиметься на чоловіків, старших за 30 років, які вступають до закладу освіти та здобувають непослідовну вищу освіту.

Кого зі студентів не мобілізують

"Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки)", – йдеться в повідомленні міністра освіти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ухилянтам стане тяжче. Кого зі студентів можуть мобілізувати і які ще "лазівки" перекриє влада?

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