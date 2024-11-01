Мобілізація студентів в листопаді: кому можуть видати повістку

В Україні більшість учнів вищих навчальних закладів мають відстрочку від мобілізації. Втім, є певні винятки. Деякі студенти у листопаді можуть отримати повістку і потрапити на фронт

Подробиці про мобілізацію студентів розповів колишній нардеп, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко в коментарі "УНІАН".

За його словами, чоловіки-студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

Відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити ТЦК, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.

Не отримають відстрочку студенти, які

навчаються на вечірній або заочній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

здобувають освіту, нижчу за наявну;

відмовляються проходити загальновійськову підготовку.

Пилипенко наголосив, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.

Нагадаємо, в ТЦК розповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти. Такі отримувачі повинні відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін. Якщо військовозобов'язаний не забере повістку в термін, йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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