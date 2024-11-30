Мобілізація студентів від 1 грудня: кого зі студентів заберуть до війська

Мобілізація в Україні може торкнутися і студентів.
В Україні через повномасштабне вторгнення Росії продовжується мобілізація. Проте всі військовозобов'язані чоловіки, які здобувають вищу освіту вперше, а також обрали для себе денну або дуальну форму навчання, мають право на відстрочку.
Про це йдеться у законопроєкті №10449.
Відповідно до цього законопроєкту відстрочу від мобілізації також можуть отримати аспіранти, докторанти та асистенти-стажери.
Проте мобілізувати з 1 першого грудня можуть студентів, які:
- здобувають освіту, використовуючи вечірню або заочну форму;
- є здобувачами другої або третьої вищої освіти;
- не проходять загальновійськову підготовку;
- претендують на документ про освіту, яка за статусом нижча за наявну.
Крім того, у грудні цього року не піднімалося питання про можливість мобілізації студентів старше 30 років. Якщо людина отримує першу вищу освіту, то її не можна мобілізувати.
Нагадаємо, вимушеної мобілізації жінок в Україні немає. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.
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