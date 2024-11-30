Мобілізація студентів від 1 грудня: кого зі студентів заберуть до війська

Мобілізація в Україні може торкнутися і студентів.

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії продовжується мобілізація. Проте всі військовозобов'язані чоловіки, які здобувають вищу освіту вперше, а також обрали для себе денну або дуальну форму навчання, мають право на відстрочку.

Про це йдеться у законопроєкті №10449.

Відповідно до цього законопроєкту відстрочу від мобілізації також можуть отримати аспіранти, докторанти та асистенти-стажери.

Проте мобілізувати з 1 першого грудня можуть студентів, які:

Також читайте Мобілізація з ВІЛ та порушеннями інтелектуального розвитку — нардеп розповів про наказ Міноборони

здобувають освіту, використовуючи вечірню або заочну форму;

є здобувачами другої або третьої вищої освіти;

не проходять загальновійськову підготовку;

претендують на документ про освіту, яка за статусом нижча за наявну.

Крім того, у грудні цього року не піднімалося питання про можливість мобілізації студентів старше 30 років. Якщо людина отримує першу вищу освіту, то її не можна мобілізувати.

Нагадаємо, вимушеної мобілізації жінок в Україні немає. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Читайте також: