Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мобілізація студентів від 1 грудня: кого зі студентів заберуть до війська

Мобілізація студентів від 1 грудня: кого зі студентів заберуть до війська

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Мобілізація в Україні може торкнутися і студентів.

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії продовжується мобілізація. Проте всі військовозобов'язані чоловіки, які здобувають вищу освіту вперше, а також обрали для себе денну або дуальну форму навчання, мають право на відстрочку. 

Про це йдеться у законопроєкті №10449.

Відповідно до цього законопроєкту відстрочу від мобілізації також можуть отримати аспіранти, докторанти та асистенти-стажери.

Проте мобілізувати з 1 першого грудня можуть студентів, які:

  • здобувають освіту, використовуючи вечірню або заочну форму;
  • є здобувачами другої або третьої вищої освіти;
  • не проходять загальновійськову підготовку;
  • претендують на документ про освіту, яка за статусом нижча за наявну.

Крім того, у грудні цього року не піднімалося питання про можливість мобілізації студентів старше 30 років. Якщо людина отримує першу вищу освіту, то її не можна мобілізувати.

Нагадаємо, вимушеної мобілізації жінок в Україні немає. Долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація