Мобілізація священників: чи є відстрочка або бронювання, цікаві деталі

Відповідно до нової редакції закону про мобілізацію для священнослужителів не передбачено ні відстрочки, ні броні, ні альтернативної служби. Скоріш за все, питання щодо конкретного служителя церкви буде вирішуватися індивідуально.

Про це пише Катерина Щоткіна, експертка, журналістка, письменниця в статті “Бронь священна”, повідомляє ZN.UA.

“Залишити все на ручному управлінні — найлогічніший крок у цій ситуації. В кожному конкретному випадку під час погодження з Міноборони (або СБУ) діятимуть механізми, які одним дадуть змогу одержати відстрочку, іншим — мобілізуватися в статусі некомбатанта, а комусь навіть такої розкоші не нададуть і відправлять воювати на загальних підставах, незважаючи на сан”, — пише авторка.

За її словами, мобілізація священників, визначення для них відстрочок і військових ролей у ручному режимі дає змогу впливати безпосередньо на парафії та їх настоятелів.

“Якщо можна налякати (або навіть «покарати») повісткою за критичне висловлювання, за незгоду з генеральною лінією або просто з конкретним начальником (який, до речі, складає списки на бронювання), то чому б не застосувати цього механізму забезпечення лояльності щодо церкви?”, — вважає вона.

Нагадаємо, адвокат розповів, чи можуть мобілізувати священників і чи можна уникнути мобілізації через релігію.

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