Мобілізація транспорту в Україні: Кабмін готує "сюрприз" для бізнесу – нардеп

Постановою Кабінету міністрів від 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації, крім суміжних областей.

Про це повідомив у четвер, 16 травня, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на проєкт згаданої постанови.

За його словами, у тому документі, який він бачив, на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, включно з легковими автомобілями.

"Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті", - назвав недоліки такого нововведення нардеп, додавши, що фактично це майже зупинить роботу дуже багатьох бізнесів у країні.

Ярослав Железняк наголосив, що у тексті проєкту постанови поняття транспортного засобу який "призначений" і який "може бути призначений" для доукомплектування розмивається.

Фрагмент проєкту постанови Кабміну про мобілізацію транспорту

"Така здавалося б невелика різниця може призвести до того, що всі транспортні засоби юр осіб не зможуть виїхати ні за кордон, ні в іншу несуміжну область", - зазначив він.

Нагадаємо, громадян, які мають у власності більш, ніж одне авто, можуть змусити віддати транспорт на користь ЗСУ. Це передбачено законом про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня. Раніше на потреби Збройних сил забирали транспорт тільки в юридичних осіб. Тепер представники ТЦК зможуть мобілізовувати авто чи водний транспорт і в громадян.

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