Мобілізація: у кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 10449 про мобілізацію у другому читанні. Якщо у громадянина у власності є більше одного транспортного засобу, то один з них можуть мобілізувати на потреби Збройних сил України.

Таку норму містить остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію

Мобілізація транспортних засобів - деталі

Повідомляється, що військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов’язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян – власників транспортних засобів.

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки).

Зокрема, якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу – то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

Що відомо про закон стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня парламент остаточно ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.

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