Мобілізація у розпалі: як правильно оновити дані за кордоном та чи можуть прислати повістку

Військовозобов'язаним, які не оновлять дані, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Військовий облік за кордоном. Як оновити дані чоловікам, які перебувають за кордоном, та що може загрожувати за ігнорування вимоги – найчастіші запитання від чоловіків, які поїхали з України і наразі перебувають за її межами. А також, чи можуть надіслати повістку міжнародним листом, якщо у ТЦК будуть знати фактичну адресу проживання за кордоном.

Про всі тонкощі оновлення військово-облікових даних на чужині та чи будуть змушувати повертатися чоловіків до України – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Як оновити дані за кордоном

Чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Цей строк спливає вже 16 липня 2024 року. Інакше їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

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Адвокатка у сфері військового права та медицини наголосила, що це мають зробити і військовозобов’язані чоловіки, які перебувають не тільки в Україні, а й за кордоном. А також акцентувала, що цю процедуру мають пройти і жінки, які здобули професію медика та фармацевта. Ба більше, вона пояснила, чого чекати після процедури оновлення даних. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Громадянам, які перебувають за кордоном передбачили можливість оновити персональні дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через застосунок "Резерв+", - про це розповіла у коментарі сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати Резерв+ або оновлювати дані тільки через застосунок”

Як оновити дані через "Резерв+"

Один із найзручніших способів оновлення даних – через застосунок "Резерв+". У додатку кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг". Застосунок можна скачати на свої гаджети. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватись за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано.

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Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов’язковим. Однак, кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов’язаного.

За словами адвокатки Марини Бекало, якщо громадянин (який перебуває кордоном) не знайшов свої дані в Резерв+, він може оновити дані електронною поштою, та його обов'язок буде вважатися виконаним.

"Або спробувати через технічну підтримку застосунку вирішити проблему. Якщо він бачить в цьому потребу, адже мати Резерв+ є правом, а не обов'язком", - пояснила адвокатка.

Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрась, зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані. Оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військову квитку та дані, які містяться у "Резерв+". Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов’язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію.

Чи надсилатимуть повістки за кордон?

Виникає логічне запитання. Якщо ТЦК буде відомо фактичну адресу проживання військовозобов’язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправлення вони не будуть.

"Адже Постановою №560 не передбачено надсилання повісток за кордон, також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок "Резерв+", - каже вона.

Що робити, якщо знятий з військового обліку?

Ті громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

"Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк", - йдеться в повідомленні.

Адвокатка пояснила, що за правилами військового обліку, у разі виїзду за кордон більш ніж на три місяці, громадяни які перебувають на військовому обліку, підлягають зняттю з військового обліку в Україні, про що видається довідка про зняття. Раніше ще вилучався військово-обліковий документ.

Штрафи за порушення мобілізаційного законодавства

Ба більше, за словами Марини Бекало, очікується, що такі дії як не оновлення персональних даних будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до ст. 210 КУпАП встановлено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

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"Якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також, ймовірніше за все, буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 та/або 210-1 КУпАП, та передана до виконавчої служби після набуття чинності через 10 днів, то можливий арешт перш за все банківських рахунків (депозитних), якщо штрафи будуть "накопичуватися" то держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо", - вказано в повідомленні.

Адвокатка Анастасія Кондрась також підкреслює, що якщо знехтувати обов’язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Та пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку.

Чи можуть чоловіків змусити повернутися до України?

Примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов’язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", - йдеться в повідомленні.

Веніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в України немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану.

Додамо, у Міноборони України запевнили, що не всі військовозобов'язані, хто оновив свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня.

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