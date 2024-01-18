Мобілізація ув’язнених: Лубінець розповів деталі закритої зустріч та про реакцію Залужного

Омбудсмен також поділився своїми пропозиціями про механізми залучення ув’язнених до захисту держави, і повідомив, чи готові засуджені служити у війську.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів подробиці обговорень скандального урядового законопроєкту про мобілізацію на початку січня, що відбулися на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це омбудсмен розповів в інтерв'ю NV.

У дискусії довкола законопроєкту про мобілізацію 4 січня взяли участь народні депутати України, омбудсмен, керівництво ЗСУ і Міноборони.

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"У мене була можливість в присутності членів профільного комітету дати всі свої зауваження до міністра оборони, до Залужного і до Шаптали. Я скажу так: реакція з боку якраз міністерства була абсолютно адекватною і швидкою", – сказав Лубінець.

Він зауважив, що "бачив дуже багато реакцій", як у ЗМІ подається атмосфера на комітеті з нацбезпеки. За словами омбудсмена, "не зовсім так було".

"Мені здавалось, що на комітеті, якраз в закритому режимі, зустрілись люди, які, з одного боку, розуміють чітко проблематику, в якій ми зараз живемо, що в нас 10 років війна. З іншого боку, ми чітко хочемо в законний спосіб прописати інструментарій для наших військових", – розповів Лубінець.

Він стверджує, що не бачив на засіданні комітету жодної людини, яка б спілкувалася з позиції ультиматумів, натомість обговорювалося "дуже багато пропозицій".

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Мобілізація ув’язнених – що запропонував Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини поділився своїми пропозиціями щодо мобілізації ув’язнених в Україні, які він озвучив на засіданні комітету.

"Я запропонував: якщо ви на рівні закону прописуєте всі можливі категорії громадян України, які можуть бути мобілізовані, то чи не є сенс прописати, в тому числі тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях?" – розповів Лубінець.

Чи хочуть в’язні мобілізуватися до ЗСУ

Він поінформував, що протягом 2023 року представники уповноваженого з прав людини відвідали близько 50% виправних колоній України.

"Не було жодної колонії, де б до моїх співробітників не підходили хлопці, які там знаходяться, і казали: "У мене легка стаття, я несвідомо скоїв кримінальний злочин (різні є випадки), я готовий піти в ЗСУ, дайте мені таку можливість". Навіть були такі, які казали, що якщо це не буде зараховуватись як відбування покарання, то вони готові після цього повернутись добувати свій термін тут: "Але дайте мені можливість теж брати участь в захисті своєї держави", – розповів омбудсмен.

Він зазначив, що розповів про це і під час обговорень механізмів мобілізації на засіданні парламентського комітету.

Механізм мобілізації ув’язнених

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"Я знаю застереження, як можна брати ув’язнених. Я сказав, що це дуже просто. Наприклад, на рівні закону це визначається. Треба дві умови: перша – громадянин України, який в такому статусі, хоче потрапити у відповідний підрозділ; друга – відповідний підрозділ готовий взяти до себе такого громадянина України", – поділився своєю пропозицією Лубінець

Залужний категорично був проти

Омбудсмен підтвердив інформацію, яка вже з’являлася раніше, про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "категорично висловився проти" мобілізації ув’язнених.

"Я сказав, що якщо виконані оці дві умови, коли сам підрозділ готовий взяти, – вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину. Ми розуміємо, що попередньо будуть збирати інформацію, будуть проводити якийсь там аналіз, чи треба їм така людина, чи не треба", – зазначив Лубінець.

Він також наголосив – "незважаючи, де знаходиться громадянин України, в якому він становищі, в якому він місці перебуває, він залишається в першу чергу людиною, з іншого боку, він залишається громадянином України".

Нагадаємо, 4 січня NV з посиланням на джерело у комітеті з нацбезпеки повідомило, що на засіданні Залужний жорстко не погоджувався з деякими запропонованими нормами у законопроєкті про мобілізації. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і засуджених: "Армія – це що, для поганих людей? Це не так".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал із мобілізацією: Залужний виступив проти одного пункту! Що відомо?

Зауважимо, за даними ТСН.ua, до оновленого урядового законопроєкту про мобілізацію може бути включена норма про мобілізацію ув’язнених. Буде пропрацьований механізм, через який залучатимуться засуджені, які відбувають покарання за нетяжкі злочини.

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