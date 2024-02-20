Мобілізація ув'язнених та засуджених: чи обговорює це питання оборонний комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглядає питання щодо мобілізації ув'язнених та засуджених. Воно стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних Силах потрібні люди.

Про це LIGA.net повідомив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Юрій Здебський.

"Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати", – сказав він.

Також нардеп прокоментував можливість звільнити від покарання ув'язнених та засуджених, які підуть на фронт.

"Це ще обговорюється, оскільки до всіх цих людей потрібні різні підходи. Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання", – каже Здебський.

За словами нардепа, наступного тижня розглядатиметься законопроєкт і більш детально обговорюватимуться всі питання.

Нагадаємо, мобілізація людей, які перебувають у таборах або в тюрмах, у місцях засудження, відбудеться, якщо з цією ідеєю погодиться та підтримає Верховна Рада України.

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