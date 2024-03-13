Мобілізація ув'язнених: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

В Україні в'язням пропонують дозволити служити за контрактом у ЗСУ. З пропозицією виступили у парламенті.

Проєкт закону №11079 зареєстрований у Верховній Раді України.

Так, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Серед авторів ініціативи, зокрема, народні депутати Олена Шуляк (очільниця партії "Слуга народу"), Ярослав Железняк (представник фракції "Голос") та інші.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов'язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

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