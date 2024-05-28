Мобілізація ув'язнених: в Мінюсті розповіли, чи відправлятимуть на фронт засуджених за вбивство

Міністр юстиції України Денис Малюська роз'яснив позицію щодо мобілізації ув'язнених та наголосив на відмінностях від підходу Російської Федерації.

На відміну від Росії, де маніяки та серійні вбивці знайшли своє місце на фронті, Україна має інші критерії відбору ув'язнених до війська.

Про це міністр юстиції України Денис Малюська сказав в ефірі телемарафону.

Коментуючи свою попередню заяву про те, що з одним вбивством за плечима можна воювати, Малюська пояснив, що мається на увазі всі види вбивств, включаючи умисні та з необережності.

"Наші в'язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів чи робити художні розписи на парканах - вони йдуть вбивати. Досвід вбивства в минулому не завжди є перешкодою для того, щоб гарно воювати", - вважає Малюська.

Однак, міністр підкреслив, що за винятком вбивства з особливою жорстокістю або вбивства двох і більше осіб, злочини часто вчиняються особами, які є менш суспільно небезпечними, ніж, наприклад, рецидивісти, які вчинили 3-4 грабежі з використанням холодної зброї.

"Людина іноді втрачає контроль за своїми діями, на певній емоційній хвилі робить те, що робити не повинна", - каже міністр.

Однак, після отримання вироку суду та відбування покарання, за словами міністра, психологічний стан та контроль над собою може істотно змінитися, а суспільна небезпека зменшитися..

Порівнюючи з рецидивістами, які зробили професією відбирання грошей з використанням зброї, грабежі та напади на людей, міністр зазначив, що суспільна небезпека осіб, які вчинили одне вбивство, є набагато меншою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до Збройних сил України. Це рішення викликало багато запитань щодо можливих ризиків та ефективності такого кроку.

Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко висловив свою думку щодо ризиків мобілізації ув'язнених та "блатних".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.