Мобілізація ув’язнених: юрист оцінив можливість помилування

Мобілізація цієї категорії осіб може відбуватися лише за бажанням відповідного засудженого.

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб повинен передбачати добровільність служби в армії. І не для всіх в’язнів мобілізація має бути підставою для помилування.

Таку думку висловив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Новини Live.

За його словами, насамперед мобілізація ув’язнених не повинна бути примусовою.

“Вона [мобілізація] може бути лише за бажанням відповідного засудженого, який відбуває покарання", – сказав Боровський.

Крім того, юрист вважає, що не для всіх ув’язнених слід передбачати можливість отримати помилування після закінчення військової служби.

"Вважаю, що помилування в цьому разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом — якщо засудженому залишилося відбувати покарання невеликий термін увʼязнення. Якщо ж цей термін — понад 10 років, то точно про помилування тут не йдеться", – наголосив він.

Нагадаємо, якщо законом буле дозволена мобілізація засуджених, є певна категорія в'язнів, проти появи на фронті яких категорично виступають військові.

Читайте також: