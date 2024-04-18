Мобілізація ув’язнених: юрист оцінив можливість помилування

Мобілізація цієї категорії осіб може відбуватися лише за бажанням відповідного засудженого.
Ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб повинен передбачати добровільність служби в армії. І не для всіх в’язнів мобілізація має бути підставою для помилування.
Таку думку висловив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Новини Live.
За його словами, насамперед мобілізація ув’язнених не повинна бути примусовою.
“Вона [мобілізація] може бути лише за бажанням відповідного засудженого, який відбуває покарання", – сказав Боровський.
Крім того, юрист вважає, що не для всіх ув’язнених слід передбачати можливість отримати помилування після закінчення військової служби.
"Вважаю, що помилування в цьому разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом — якщо засудженому залишилося відбувати покарання невеликий термін увʼязнення. Якщо ж цей термін — понад 10 років, то точно про помилування тут не йдеться", – наголосив він.
Нагадаємо, якщо законом буле дозволена мобілізація засуджених, є певна категорія в'язнів, проти появи на фронті яких категорично виступають військові.
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