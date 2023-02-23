Мобілізація в селі: як правильно оформити "бронювання" агропідприємствам

Мобілізація в селі, як і всюди в Україні, зараз триває повним ходом, і щоб не залишитися навесні без працівників агропідприємці вже зараз прагнуть забронювати своїх фахівців. Але, як виявляється, бронювання працівників агропідприємств за новими правилами вже не така проста річ. Тут діють нові правила. Тому у тих людей, які проживають в селі, займаються агросправами, обробляють землі, можуть виникнути проблеми.

Схема бронювання працівників агросектору виглядає дуже розгалуженою. Про це на каналі "ЗнайUA" розповіла юристка Катерина Котенкова.

За її словами, масова мобілізація в селі може створити великі проблеми в аграрному секторі, адже якщо більшість працездатних чоловіків заберуть до армії, агропідприємствам просто не вистачить працівників для проведення весняно-польових робіт. Тому підприємці, які працюють в аграрному секторі намагаються вже зараз організувати цю броню для свого персоналу.

"Щоб потрапити до списку підприємств, які мають право бронювати своїх працівників, потрібно отримати від влади мобілізаційне завдання. Далі слід подати документ в Мінагрополітики, яке буде вирішувати, чи відповідає агровиробник низці тих критеріїв, які висуваються до критично важливих підприємств. Списки на бронювання будуть узгоджуватися в Генштабі, який в разі позитивного рішення, подасть їх до Мінекономіки. Далі вони знову надходять до аграрного міністерства і вже звідти – керівнику підприємства наказ про бронювання", – розповіла юристка.

Вона побоюється, що через бюрократію затверджений список бронювання може потрапити до керівника агропідприємства аж восени, коли настане час збирати врожай на полях.

"До речі, деяких чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності можуть взагалі не дозволити бронювати", – додала Котенкова.

Раніше повідомлялося, які професії мають право на "бронювання" від мобілізації. Також адвокат називав критерії, за якими компанії можуть бронювати працівників.

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