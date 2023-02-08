Мобілізація в Україні 2023: як посадові особи тепер можуть виїхати за кордон

Українські чиновники можуть виїжджати за межі держави лише у службове відрядження, проте є винятки.

Під час дії воєнного стану і мобілізації в Україні посадові особи можуть виїхати за кордон виключно за службової необхідності, однак у цьому правилі є кілька винятків.

Пояснення щодо виїзду за кордон чиновників надали фахівці ГО "Юридична сотня".

Там нагадали, що 27 січня уряд прийняв постанову №69, якою розширив чинні правила перетину кордону новими пунктами та встановив порядок виїзду з країни для чиновників та депутатів.

Так, на час воєнного стану виїжджати за кордон виключно із службової необхідності повинні:

народні депутати та інші посадовці,

прокурори,

судді,

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, заброньовані на період мобілізації за органами державної або місцевої влади іншими держорганами.

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Повний перелік осіб, на яких поширюється заборона виїзду за кордон, достатньо великий і вказаний у п. 2-14 ухвалених урядом правил.

Однак є винятки, в яких посадовці можуть виїхати за кордон не за службової необхідності:

це жінки та/або чоловіки, які є одинокими батьками дитини віком до 18 років (включно). Вони можуть виїжджати за кордон, аби відвідати або вивезти власних дітей. Для лікування за кордоном. У такому разі треба мати документи, які дають право на виїзд і в’їзд до України, а також лист очільника МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких готові прийняти на лікування. Виїзд дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення. Окрім того, очільник ДПСУ може ухвалити рішення про дозвіл на перетин кордону для осіб, визначених пунктом 2-14 цих правил, у разі смерті за кордоном одного із членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.

Юристи нагадали, що урядовою постановою від 27 січня було врегульоване також питання виїзду за кордон військовослужбовців.

Так, правила перетину держкордону громадянами України доповнені новим пунктом 2-15, у якому вказано, що за умови запровадження в Україні воєнного стану військовослужбовців пропускають через кордон на підставі ухвалених міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше в уряді пояснили, за яких умов жінки-держслужбовиці можуть виїжджати за кордон.

Заборона виїзду для жінок: український уряд вніс зміни до правил перетину кордону

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