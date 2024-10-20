Мобілізація в Україні 2024: у застосунку "Дія" закрили послугу бронювання

У застосунку "Дія" до 15 листопада закрили послугу бронювання працівників від мобілізації. До цього терміну триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних.

Про це свідчить повідомлення у застосунку.

"Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями",– повідомляється у повідомленні.

Скриншот застосунку

Нагадаємо, юристи розповідали, про отримання повісток поштою, як це повинно відбуватись, так який алгоритм є.

Також ТСН.ua писало про те, що в Україні внесли зміни до правил бронювання працівників. Це передбачає паузу у бронюванні, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання

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