Мобілізація в Україні: 28-річний мешканець Львівщини допоміг 20 чоловікам втекти за кордон

На Львівщині місцевий мешканець влаштував схему перевезення чоловіків призовного віку за кордон. Таким чином він сприяв виїзду з нашої держави щонайменше 20 чоловікам.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівської області.

Як стало відомо, канал переправлення чоловіків за кордон організував 28-річний мешканець Самбірського району. Він сприяв у виготовленні фейкових документів, які надавали право чоловікам призовного віку виїхати на територію іншої держави.

“Під час санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.332 (“Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України”) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що Зеленський у Львові зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.