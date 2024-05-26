Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, кого не відправляють на ВЛК

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, не мають проходити військово-лікарську комісію до ухвалення рішення відповідною комісією.

Про це розповів військовий адвокат Сергій Дубок "Суспільному Житомир".

"Військовозобов'язану особу направляють на медогляд, щоб визначити, чи придатна вона до служби в армії, якщо "комісія ухвалює рішення і відмовляє надавати відстрочку", - пояснив він.

Також, за його словами, військовозобов’язані, у яких є відстрочка, на медогляд не направляються, за виключенням контрактників.

Додамо, 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни в мобілізацію людей з інвалідністю.

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