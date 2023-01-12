Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, у яких випадках вручення повістки є незаконним

Під час мобілізації, яка триває в Україні, отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. Але її законне вручення повинне супроводжуватися дотриманням низки вимог.

Роз’яснення з цього приводу зробив в ефірі "Сніданку з 1+1" адвокат Андрій Новак.

Він наголосив, що будь-яка примусове доставлення до територіального центру комплектування (у просторіччі — військкомату) є протизаконним, навіть у супроводі правоохоронців. Тобто після вручення повістки ніхто не зобов’язаний відразу з’явитися за викликом.

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У разі ухилення від мобілізації особу можуть доставити для складання протоколу про адміністративне правопорушення до поліцейського відділку, але знову ж таки — не до військкомату.

Також правоохоронні органи можуть відкрити кримінальне провадження, якщо людина пройшла медкомісію, отримала виклик на виїзд до місця служби і не з’явилася.

Надсилати повістку через застосунок "Дія" неможливо, оскільки потрібен підпис отримувача як підтвердження про отримання. Крім того, людина може просто видалити застосунок.

Адвокат звернув увагу на те, що отримання повістки не означає негайне відправлення людини на фронт чи в будь-яке інше місце несення військової служби. Найчастіше виклик до центрів комплектування здійснюють для актуалізації даних про військовозобов’язаного.

За словами юриста вручення повістки незаконне, якщо:

повістку передали через родичів, її мають вручити особисто людині;

повістку наклеїли на дверях чи кинули в поштову скриньку;

надіслали повістку смс-повідомленням або повідомили про неї телефонним дзвінком.

Може бути оскарженим вручення повістки на блокпості, у кафе, у торгових центрах чи метро, а також отримання такого документа через порушення комендантської години.

Якщо людина відмовляється отримати повістку, про це повинен бути складений акт відмови за участю двох свідків, після цього інформацію передають до центру комплектування. Через відмову військовозобов’язаному загрожує адмінвідповідальність.

Адвокат пояснив, що право видавати повістки мають:

співробітники центрів комплектування;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

представники органів місцевого самоврядування.

Андрій Новак порадив під час вручення повістки ретельно перевіряти сам текст документа. Важливо, щоб на момент вручення всі дані вже були заповнені, а на документі був підпис та печатка керівника центру комплектування.

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