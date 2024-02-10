Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які недоліки містить новий законопроєкт

У Верховній Раді у першому читанні ухвалили за основу новий законопроєкт про мобілізацію.

Адвокат Ярослав Гришин назвав три недоліки, які недоліки містить новий документ.

"Зрозуміло, що мобілізація має бути, закон має бути. Це багатьом може не подобатись, це непопулярні законодавчі новели. Дуже ретельно треба виписувати всі норми, щоб не було, найголовніше, популізму і норм, які виконати неможливо. Безумовно, що стосується аспірантів має бути виправлено, тому що там закладена від початку колізія, що бюджетники звільняються від мобілізації, а хто сам платить - ні. Це дискримінаційна норма, так не має бути", - сказав він.

"По-друге, всі інсинуації навколо інвалідів, залякування, третю групу ми позбавимо, потім опікунів - це взагалі неможливо. Має контролюватися, як процедура проходить, як людина стає інвалідом, або її родич, але якщо таке відбулося і є відповідні документи - нічого з цим зробити не можна, це фактично популізм", - додав він.

Адвокат нагадав, якщо в законі чітко прописано - якщо ти єдиний опікун близького родича, ти чітко маєш право на відстрочку.

"І третій блок дуже важливий, треба дуже обережно з цим. Казали - ми будемо заарештовувати майно, транспорт, забороняти виїзд автоматично. В законі вже виписано, що ТЦК та СП мають звертатися з цим до суду, щоб обмежувати певним чином права осіб. Це теж треба обережно виписувати. Найголовніше - не в жорстких нормах мобілізаційного закону, а щоб вони нормально виконувалися і були рівними для всіх. Важливо, щоб це не перетворювалося у вибіркові моменти, інструменти відносно неугодних осіб, які комусь не подобаються", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, очільник фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що між першим та другим читанням мобілізаційного законопроєкту у Верховній Раді шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із “бусиками ТЦК” на вулицях.

Читайте також: