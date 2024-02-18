Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів

В Україні триває мобілізація. Адвокат Роман Сімутін пояснив, які покарання готують для ухилянтів.

"Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадити заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати", - сказав він.

Він також нагадав про додаткові "драконівські" заходи впливу. Мова йде про:

штраф у розмірі 51 тис грн, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення

можливість затримання на три доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроекті, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим. Для цього доповнють статтю 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу. Тобто одразу буде виноситися постанова із штрафом. А щоб життя не було таким солодким, вносять зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, відповідно до якої постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення", - додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді України пропонують ухвалити зміни до кримінального законодавства, щоб посилити покарання для ухилянтів від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до тексту документів, воєнний стан і мобілізацію подовжено на 90 днів, тобто до 13 травня 2024 року.

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