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Мобілізація в Україні: Безугла розповіла про зміни при врученні повісток

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Мобілізація в Україні: Безугла розповіла про зміни при врученні повісток

Посилена мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

У Раді готуються до змін щодо мобілізації.

У Верховній Раді опрацьовують законороєкт щодо мобілізації, рекрутингу, проходження військової служби та інші пов’язані норми. 

Про це повідомила у Мережі заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Мар’яна Безугла.

Як відбуватиметься процес мобілізації:

  • Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.
  • Мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.

Зміни щодо воєнного стану:

  •  Обмеження прав ухилянтів.
  •  Посилення участі національної поліції.

Нагадаємо, замість строкової служби планується запровадити базову загальновійськову підготовку

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Дата публікації
Перегляди
1364
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