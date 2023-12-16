Мобілізація в Україні: Безугла розповіла про зміни при врученні повісток

У Раді готуються до змін щодо мобілізації.
У Верховній Раді опрацьовують законороєкт щодо мобілізації, рекрутингу, проходження військової служби та інші пов’язані норми.
Про це повідомила у Мережі заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Мар’яна Безугла.
Як відбуватиметься процес мобілізації:
- Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.
- Мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.
Зміни щодо воєнного стану:
- Обмеження прав ухилянтів.
- Посилення участі національної поліції.
Нагадаємо, замість строкової служби планується запровадити базову загальновійськову підготовку
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