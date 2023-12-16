Мобілізація в Україні: Безугла розповіла про зміни при врученні повісток

У Раді готуються до змін щодо мобілізації.

У Верховній Раді опрацьовують законороєкт щодо мобілізації, рекрутингу, проходження військової служби та інші пов’язані норми.

Про це повідомила у Мережі заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга народу" Мар’яна Безугла.

Як відбуватиметься процес мобілізації:

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.

Зміни щодо воєнного стану:

Обмеження прав ухилянтів.

Посилення участі національної поліції.

Нагадаємо, замість строкової служби планується запровадити базову загальновійськову підготовку

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