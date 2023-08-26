Мобілізація в Україні: чи дійсно до війська призвуть 3 млн чоловіків

Декілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулися до нього з проханням посилити мобілізацію.

Чи дійсно в Україні відбудеться тотальний призов до війська, розбирався ТСН.ua.

Скільки людей можуть мобілізувати

Днями президента Зеленського запитали, чи дійсно буде посилення мобілізації через ситуацію на фронті. Глава держави прямої відповіді не дав, проте наголосив, що військові хочуть отримати можливість мобілізувати більше людей.

"Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати", – пояснив президент.

Розмови про посилення мобілізації в Україні знову почали лунати після того, як американський історик Едвард Люттвак заявив, що в Україні для швидкої перемоги необхідно мобілізувати 3 мільйони чоловіків.

Своєю чергою голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не виключає, що лави Збройних сил України поповнять ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті.

За його спостереженнями, військові, які рік-півтора року перебувають в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення.

"А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати", – каже голова фонду "Повернись живим".

"Воюватимуть усі"

Відомі військовослужбовці попереджають тих українських чоловіків, хто ще не став на захист Батьківщини – ця війна надовго, вона може торкнутися кожного, тому до неї потрібно готуватися вже зараз.

Доброволець, військовий із міжнародним досвідом Денис Квебек заявив, що 90% чоловічого населення України рано чи пізно буде брати участь у війні.

"Зараз відповідальність за ситуацію в країні – на кожному із чоловіків. Залучення тієї категорії чоловіків, які досі не залучені до війни, це лише питання часу", – каже доброволець.

Відомий український військовий Мирослав Гай теж попередив українців, що якщо війна затягнеться, то воювати будуть всі.

"Ми втримаємось, Україна переможе, але воювати доведеться усім", – сказав він.

Командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" також закликав чоловіків, які залишилися у тилу, зайнятися військовою підготовкою.

"...всі в основному потраплять в армію, на війну. Всі, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Хто їм гарантує, що їх ніколи не заберуть на війну. ХХІ століття – почалася епоха війн, ви що, не зрозуміли. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть в звичайну піхоту і пи**ець", – каже "Бот".

Бійці потребують ротації

Своєю чергою прості бійці на фронті, які вже майже півтора року перебувають у війську, просять про ротацію – хоча б тимчасову.

"Війна триває вже 11 місяців, а світла в кінці тунелю ми не бачимо. Багато таких, як я, що прийшли на першому пориві, а зараз бачимо — заміни нам немає. Це трохи пригнічує. Дехто не витримує фізичних навантажень. В одного порвалися зв’язки на ногах через великі навантаження – це ж бронік плюс уся викладка. Ми ходимо пішки досить багато. Йому робили складну операцію", – каже військовий Назар (прізивще бійця не вказано) у коментарі "Громадському".

Боєць ТРО Сергій Костинський додає, що через втому бійці на фронті роблять багато помилок, які можна було б уникнути.

"Через відсутність відпочинку в нас з’являється багато санітарних утрат, яких можна було б уникнути. Крім того, через утому на фронті люди починають робити помилки, від яких гинуть", – зазначає військовий.

Що кажуть у владі

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що наразі змін до мобілізації не передбачається, проте в майбутньому додатковий призов може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року", – сказав він.

Данілов нагадав, що мобілізація в Україні триває і зараз, і жодного дня від 24 лютого 2022 року вона не припинялася, тому закликав не робити на цій темі зайвого шуму.

Своєю чергою у Міноборони закликають військовозобов'язаних оновити свої дані у військкоматі в навіть оголосили для цього спеціальну кампанію.

Думка експертів

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментували заяву Едварда Люттвака про "3 млн мобілізованих".

На думку Селезньова, історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – російська ІПСО.

"Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні", – каже Селезньов.

Своєю чергою Олександр Коваленко додав, що, за його інформацією, критичної ситуації у ЗСУ з людським ресурсом немає.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж прогнозує, що мобілізація в Україні триватиме у звичному темпі. Проте не виключає, що якщо Росія підкине "свіжих" окупантів, то мобілізаційні заходи доведеться посилити.