Мобілізація в Україні: чи має право роботодавець видавати повістки працівникам

Роботодавець не лише має право видати повістку, а ще й зобов'язаний проконтролювати, що працівник своєчасно прибуде до військкомату.

Керівники підприємств в Україні мають право надати повістку працівникові. До того ж на роботодавця покладається контроль за своєчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою. Щоправда, порядок такого контролю не визначений.

Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги "Юридична сотня".

Роботодавці отримують розпорядження від військкомату

Якщо роботодавець отримує розпорядження від військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до військкомату.

Штраф за порушення сягає 8,5 тисячі гривень

За порушення зобов’язань роботодавці несуть адміністративну відповідальність, що визначена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень). Рішення про накладання штрафу ухвалює керівник військкомату.

Як ще роботодавці мають комунікувати з військкоматом

Насамперед керівники мають інформувати військовозобов'язаних. Так, на видному місці в приміщеннях підприємств вивішують роздруковані правила військового обліку.

Крім цього, роботодавці:

перевіряють військово-облікові документи під час прийняття на роботу, а також під підпис інформують про правила ведення військового обліку. Роботодавець не має права брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі , за винятком виключених з обліку;

, за винятком виключених з обліку; беруть військовозобов’язаних на персональний військовий облік протягом п’яти днів після працевлаштування;

протягом п’яти днів після працевлаштування; протягом 7 днів повідомляють військкомат про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов’язаного , а також подають на вимогу відомості про нього, надсилають оновлені облікові дані;

, а також подають на вимогу відомості про нього, надсилають оновлені облікові дані; періодично звіряють облікові дані, зокрема під підпис збирають військово-облікові документи та передають їх до військкомату ;

; щороку до 1 грудня подають списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць , до військкомату;

, до військкомату; повідомляють працівників про виклики до військкомату , а також з абезпечують своєчасне прибуття ;

, а також з ; інформують військкомат про порушників військового обліку тощо.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку. Неявку до військкомату в Україні кваліфікують як ухилення від мобілізації.

Новий порядок військового обліку: адвокат розповів, в якому випадку законне вручення повістки

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