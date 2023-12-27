Мобілізація в Україні: чи можна призвати одночасно пів мільйона осіб — пояснення колишнього військового прокурора

Тотальна мобілізація була можливою лише на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Запланована на 2024 рік мобілізація в Україні не передбачає одномоментного призову сотень тисяч чоловіків, оскільки для цього потрібно мати відповідні ресурси.

На цьому наголосив колишній головний військовий прокурор України Віктор Чумак в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Мобілізація не передбачає одномоментного призову пів мільйона, мільйона, 3-5 млн - це неможливо, для цього потрібно мати відповідні ресурси з озброєння, із забезпечення технікою ресурси, матеріальними засобами. Ось це потрібно донести людям, що оці питання неможливі, є закони за якими працюють і принципи за якими працюють мобілізаційні процеси, саме навколо них потрібно будувати закон”, - пояснив він.

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За його словами, завдання мобілізації полягає в тому, щоб підтримувати стан боєздатності об'єднаних частин - тобто поповнювати втрати й мати відповідні резерви.

“Якщо ми збираємося рік бути у цій стратегічній обороні, то резерв може бути трохи менший, якщо Генштаб планує якісь наступи, то цей резерв повинен бути трохи більший. З цього всього формуються мобілізаційні завдання", - зауважив Віктор Чумак.

Експрокурор підкреслив, що тотальна мобілізація відбувалася лише на початку повномасштабної агресії РФ в Україні, коли одразу до війська долучилося дуже багато людей.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування не повинні виписувати повістку у громадських місцях, якщо громадянин має із собою облікові документи.

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