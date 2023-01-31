Мобілізація в Україні: чи можна військовозобов'язаним виїжджати до інших регіонів

Особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання.

Адвокат, юрист-волонтер гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Аліса Бурцева в ексклюзивному коментарі ZN.UA. пояснили всі нюанси.

"Так, можна. Військовозобов’язані мають право здійснювати короткострокові поїздки поза межами області. Навіть, якщо була отримана повістка, до терміну, коли необхідно з'явитись до ТЦК – також можливо безперешкодно перетинати кордони своєї області чи району. Єдине обмеження: строк такої подорожі не може перевищувати 7 діб. Згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 №1487", - сказала вона.

Якщо військовозобов’язана особа прибула на нове місце проживання, вона зобов'язана особисто повідомити про це ТЦК та СП. Те ж саме стосується змін сімейного стану, стану здоров'я, місця навчання (частина 11 статті 38 Закону ) – про все це необхідно сповістити в семиденний термін.

Механізм та вимоги до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та можливості сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом "Дія" та встановлюються Міноборони.

Чинним законодавством України за правопорушення, пов'язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність, зазначила Бурцева.

Раніше стало відомо, що в Україні від 30 грудня 2022 року видають "нові" повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються лише кількома пунктами. Потенційний призовник має право відмовитися від "старого" документу.

Раніше ТСН.ua писав про те, хто і де має право вручати повістки в Україні. Повістку необов’язково має вручати представник військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

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