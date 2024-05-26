Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи

Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни в мобілізацію людей з інвалідністю.

Згідно 23 статті закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю, зокрема і III групи, мають право на відстрочку. Вони не виключаються з військового обліку, оскільки ця група інвалідності в деяких випадках надається на певний термін, з повторним переоглядом, з розрахунку на стан здоров’я особи.

Перш ніж прийняти рішення щодо мобілізації чоловіка з інвалідністю, військові органи можуть відправити особу з інвалідністю III групи на медичну комісію і встановити ступінь придатності згідно наказу №402 для визначення його придатності до військової служби.

У випадку, якщо військово-лікарська комісія підтверджує нездатність особи до військової служби через стан його здоров’я, він може бути виключений з військового обліку. Проте це рішення залежить від конкретних обставин і враховується індивідуально.

Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд. Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Раніше юрист Дмитро Дончак пояснив, чи може чоловік, чия дружина має інвалідність II групи, одержати відстрочку від мобілізації після оновлення даних та виїхати за кордон.

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