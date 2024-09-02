Мобілізація в Україні: чи можуть призвати людину з виразковим колітом

Такий діагноз належить до пункту "б", згідно зі статтею 52 "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Юристи пояснили, яке рішення ухвалить ВЛК щодо мобілізації чоловіка з виразковим колітом у стадії загострення, якщо раніше під час нестійкої ремісії визнали обмежено придатним до військової служби.

Свою пояснення юристи Юрій і Ольга Лещук надали на сайті b2bconsult.ua.

Чоловік поцікавився у юристів, чи можуть його зняти з військового обліку з діагнозом "неспецифічний виразковий коліт, з переважним ураженням низхідного відділу ободової кишки, хронічно рецедивуючий перебіг, у стадії загострення, середньої тяжкості, з помірною активністю, ускладнений псевдополіпозом ободової кишки".

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Чоловік зауважив, що двічі проходив ВЛК і був визнаний обмежено придатним.

Як пояснили юристи, діагноз чоловіка належить до пункту "б", згідно зі статтею 52 "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Так, діагноз чоловіка характеризується ознаками:

хронічно рецидивуючий перебіг: відповідає визначенню пункту "б";

помірна тяжкість і помірна активність: не відповідає критеріям важких форм, зазначених у пункті "а";

ускладнений псевдополіпозом: хоча є ускладненням, це не підпадає під перелік важких станів пункту "а", як-от значний занепад живлення або інші серйозні ускладнення.

"Отже, на жаль, ваш стан буде класифікуватись за пунктом "б"… Пункт "б" охоплює хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти, включаючи хворобу Крона, за винятком тих випадків, що зазначені в пункті "а", – йдеться у відповіді правників.

Пунктом "б" передбачено, що людина вважається придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

До слова, громадяни мають право оскаржити висновок ВЛК, якщо лікар, наприклад, не врахував хворобу або неправильно її класифікував.

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