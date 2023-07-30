Мобілізація в Україні: чи можуть призвати студента – юрист пояснив нюанси

Чи можуть мобілізувати студента в Україні під час дії воєнного стану.

Верховна Рада 27 липня подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 18 листопада 2023 року. Це вже восьме подовження від початку повномасштабної війни. Що стосується призову студентів денної та дуальної форми навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном – їх не повинні призивати під час мобілізації в Україні. Однак такі військовозобов’язані можуть стати до лав ЗСУ за власним бажанням.

Про це розповів юрист Богдан Пересада.

Порядок призову на військову службу регулюється законами "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Так, відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову під час загальної мобілізації в Україні не підлягають, серед інших – здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

"Це означає, що на період навчання мобілізовувати громадянина не мають права. Але відповідно до вказаної норми законодавства відстрочка поширюється лише на денну та дуальну форми навчання", - зазначив юрист.

Водночас призов стосується тих студентів, які після закінчення бакалаврату і перед тим, як вступити на магістратуру, тимчасово не числяться як студенти. Вони не отримують відстрочку, адже офіційно у цей час не здобувають освіту. Також будь-який військовозобов’язаний може піти на мобілізацію добровільно, якщо він придатний до військової служби за станом здоров’я.

За словами юриста, вікових обмежень для вступників немає. Вказана норма закону також не містить винятків щодо навчання на першій чи другій магістратурі, бюджеті або контракті, здобуванні першої чи другої освіти, тощо. Відстрочка від мобілізації розповсюджується на студентів всіх вищих навчальних закладів, не залежно від того, це державний чи приватний навчальний заклад.

Нагадаємо, раніше ми писали, кого з українців не мобілізують у серпні, хто має право на відстрочку.

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