Мобілізація в Україні: чи можуть забрати на фронт батька дитини з інвалідністю

Згідно із чинним законодавством, призову підлягають не всі.
Адвокат Андрій Карпенко розповів про можливість отримання відстрочки від призову у чоловіка, який є батьком дитини з інвалідністю.
Він наголосив, що в цій ситуації батько дитини-інваліда має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, хто з батьків зазначений у документах про дитину.
"Для отримання відстрочки необхідно з'явитися особисто в місцевий центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а потім подати заяву. Водночас потрібно мати із собою паспорт громадянина України, військовий квиток і документи, що підтверджують право на відстрочку", - зазначив адвокат.
Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації від призову на військову службу звільняються жінки та чоловіки, які є опікунами, піклувальниками, названими батьками, батьками-вихователями дітей з інвалідністю до 18 років.
Під час подання заяви про надання відстрочки слід додати копії таких документів:
- Свідоцтво про народження дитини
- Свідоцтво про шлюб
- Паспорт громадянина України матері дитини
- Документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання
- Довідка про фактичне місце проживання разом із дитиною
- Документи, що підтверджують інвалідність дитини
Після розгляду заяви ТЦК видає довідку або відповідь, що підтверджує право на відстрочку. У військово-обліковому документі може бути додатково зазначено про надання відстрочки від призову на військову службу.
Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
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