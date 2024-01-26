Мобілізація в Україні: чи можуть забрати на фронт батька дитини з інвалідністю

Адвокат Андрій Карпенко розповів про можливість отримання відстрочки від призову у чоловіка, який є батьком дитини з інвалідністю.

Він наголосив, що в цій ситуації батько дитини-інваліда має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, хто з батьків зазначений у документах про дитину.

"Для отримання відстрочки необхідно з'явитися особисто в місцевий центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а потім подати заяву. Водночас потрібно мати із собою паспорт громадянина України, військовий квиток і документи, що підтверджують право на відстрочку", - зазначив адвокат.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації від призову на військову службу звільняються жінки та чоловіки, які є опікунами, піклувальниками, названими батьками, батьками-вихователями дітей з інвалідністю до 18 років.

Під час подання заяви про надання відстрочки слід додати копії таких документів:

Свідоцтво про народження дитини

Свідоцтво про шлюб

Паспорт громадянина України матері дитини

Документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання

Довідка про фактичне місце проживання разом із дитиною

Документи, що підтверджують інвалідність дитини

Після розгляду заяви ТЦК видає довідку або відповідь, що підтверджує право на відстрочку. У військово-обліковому документі може бути додатково зазначено про надання відстрочки від призову на військову службу.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Читайте також: