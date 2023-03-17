Мобілізація в Україні: чи означає отримання повістки обов’язкову службу у війську

Існує два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних та бойова повістка - для відправлення у війська.

Отримання повістки під час мобілізації ще не означає, що військовозобов’язаний потрапить до лав ЗСУ.

Про це в коментарі АрміяInform повідомив заступник начальника Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальник сектору комплектування полковник Олександр Коновалов.

“Громадянина викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору. Після того, як громадянин пройде всі ці заходи й буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручається повістка на відправлення до військ”, - роз’яснив він.

Також читайте Якщо відправляють на війну без підготовки: мобілізованим українцям дали важливу пораду

За його словами, якщо за станом здоров’я військовозобов’язаний буде непридатним для служби або він має право на відстрочку від призову, то повістка означатиме лише уточнення даних або надання певних документів.

Олександр Коновалов додав, що є два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних та бойова повістка (для відправлення у війська у складі команди).

При цьому, мобілізованих, які не проходили військову службу, спершу направляють до навчальних центрів. Підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, і призов на службу військовозобов’язаних відбувається постійно. Водночас деякі мобілізовані мають право служити за місцем проживання.

Читайте також: