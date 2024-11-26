Мобілізація в Україні: чи планують запровадити трекінг повісток

У "Резерв+" можуть запровадити систему інформування людини про зміни в її особовій справі, проте про запровадження електронних повісток наразі не йдеться.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, пише "24 Канал".

З її слів, на сьогодні трапляються випадки, коли територіальні центри комплектування (ТЦК) не повідомляють людині про доправлену повістку.

Через це громадянин може навіть не знати, що лист із викликом до ТЦК очікує на пошті. Інколи повістка може бути відправлена на адресу, яка не відповідає тій, що була вказана під час оновлення даних.

Черногоренко запропонувала, що рішенням такої проблеми міг би стати "трекінг повістки". У системі "Резерв+" могла б відображатися інформація про всі етапи надсилання повістки, зокрема статус документа та його номер.

Нагадаємо, що раніше повідомляли, що застосунок "Резерв+" та інші методи електронної комунікації не будуть використовуватися для вручення повісток. Саме про це Федір Веніславський розповів на своєму брифінгу. Він заявив, що електронні повістки не передбачено на законодавчому рівні.

16 серпня Кабмін визначив статус повісток на бланках та сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів щодо їхньої юридичної сили. У порядку врегулювали, як визначити адресу, щоб надіслати повістку особі, яка уточнила свої персональні дані після завершення 60 днів.

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