Мобілізація в Україні: чи реально потрапити на цивільну посаду в армії

Якщо мобілізовані українці мають бажання гарантовано йти на конкретну посаду, то вони можуть за допомогою рекрутингових центрів обрати необхідну вакансію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

“По-перше, це реально. По-друге, якщо людина хоче гарантовано йти на якусь посаду, то є рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні, і там можна знайти собі вакансію конкретно в якійсь бригаді або в якомусь підрозділі Сил оборони за своїм цивільним фахом, щоб реалізовувати свої якості, знання, навички. Це зробити можна”, — розповів Дмитро Лазуткін.

За його словами, в Україні відкрито вже понад 20 рекрутингових центрів. І відкриватися вони будуть й надалі.

“Не треба людині чекати на свій час. Якщо вона вагається і якщо вона хоче бути корисною для Сил оборони, для війська — вона може знайти собі нову високооплачувану роботу за фахом”, — підкреслив Лазуткін.

Нагадаємо, що ігнорування повістки буде дуже дорого коштувати військовозобов’язаним українцям.

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