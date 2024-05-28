Мобілізація в Україні: чи штрафуватимуть тих, хто раніше не проходив ВЛК

Згідно з новим законом про мобілізацію чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані в ТЦК, після чого більшості доведеться повторно пройти ВЛК. У новій постанові Кабміну йдеться, що під час воєнного стану висновок військово-лікарських комісій дійсний рік.

Про це пише "Фокус".

Зазначається, що людей не можуть покарати за те, що вони не проходили ВЛК до цього періоду, попри те, що деякі співробітники ТЦК вже загрожують штрафами.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 17 до 25,5 тис грн.

"Я стою на обліку в ТЦК у Харкові і нещодавно оновив у застосунку свої дані, після чого побачив позначку про те, що я перебуваю "в розшуку", — розповів військовозобов'язаний, який нещодавно оновив військово-облікові дані в застосунку Резерв+.

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За словами чоловіка, він одразу зв'язався з військкоматом і пояснив у телефонній розмові, що навчається в університеті, а інформацію про те, що в нього є право на відтермінування, навчальний заклад спрямовував до військкомату.

"Повісток я не отримував, а тому хотів би дізнатися, чому мене оголосили "в розшук". У відповідь у військкоматі мені сказали, що раз я кожні п'ять років не проходив ВЛК, я порушив військово-обліковий порядок, і тепер мені загрожує штраф — 25,5 тис грн. Я запитав, чи всі, хто не проходив ВЛК в останні п'ять років, отримають такий штраф? Мені відповіли — так, тому що вони порушили закон", — поділився він.

Чи покарають тих, хто не проходив ВЛК раніше

Адвокат Микола Максимов розповів, що висновок медкомісії дійсний 12 місяців, людину можуть викликати для проходження ВЛК щороку. Однак покарати тих, хто раніше не проходив ВЛК, у будь-якому разі не можуть. Адже законодавство не має зворотної дії в часі.



"Якщо людина прийшла добровільно в ТЦК оновити дані, і до цього не проходила ВЛК, її не можуть притягнути до відповідальності, тому що в законодавства немає зворотної дії в часі. Відповідальність починається з моменту набрання чинності законом або підзаконним актом. Тому якщо говорити про ситуацію, коли у військкоматі погрожують штрафами тим, хто не пройшов п'ять років тому ВЛК, проблеми, скоріше, виникнуть у ТЦК, тому що люди звернуться до судів", — зазначив Максимов.

Додамо, Кабмін додав до переліку документів для відстрочки висновок ЛКК щодо потреби в постійному догляді, якого немає в законі.

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