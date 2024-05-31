Мобілізація в Україні: чи треба під час оновлення даних проходити ВЛК

Якщо особа виключена з військового обліку, має бути відповідна позначка у військовому квитку.

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. На тлі цього військово-лікарську комісію необхідно проходити для того, щоб у базі даних була інформація про стан здоров’я військовозобов’язаного.

Деталі про проходження ВЛК розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін "Телеграфу".

За його словами, вимоги постанови Кабміну №1487 ніхто не скасовував.

"Але якщо ми кажемо про виконання закону, відповідно до якого протягом 60 днів потрібно уточнити свої дані, то проходити ВЛК не потрібно – пізніше на ВЛК окремо будуть викликати військовозобов’язаних за потреби", - пояснює Істомін.

Він додав, що у разі, якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК та СП і його направляють на ВЛК, "в цьому немає нічого протизаконного".

Нагадаємо, у травні 2024 року запрацювала низка нових законів, які вносять зміни до правил військового обліку та мобілізації.

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